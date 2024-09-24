Президент заслушал отчёт Бектенова об уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону

Как сообщил Олжас Бектенов, рост экономики за январь-август составил 3,7%. Наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%).

В сельском хозяйстве объём льготного финансирования вырос в три раза и доведён до 580 млрд тенге. На сегодня по стране убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объёмом льготного топлива.

Главе государства доложено, что во всех регионах ведётся работа по подготовке к отопительному сезону. Обеспечена готовность социальных объектов, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн, имеющийся запас соответствует нормативу.

Касым-Жомарт Токаев ознакомлен с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерам по предупреждению паводковой ситуации в следующем году. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за повреждённое имущество. Приобретено и выдано 5 767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Реализуется План противопаводковых мероприятий.

В завершение встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры.