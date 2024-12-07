Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к гражданам страны и извинился за введение военного положения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yonhap.

Он объяснил, что не хотел вызывать беспокойство и создавать неудобство для граждан.

"Второго военного положения не будет", — сказал он.

Он рассказал, что пошел на этот шаг из-за отчаяния, и пообещал, что не будет уклоняться от политической и юридической ответственности за произошедшее.

"Я доверю своей партии стабилизировать политическую ситуацию в будущем, включая мой срок на посту", — добавил он.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, обвиняя оппозицию в подрыве конституционного порядка и поддержке Северной Кореи. Свое решение он объяснил тем, что парламент блокирует судебную и исполнительную власти из-за попыток объявить импичмент правительственным чиновникам.

"Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", — сказал президент.

В ответ на это решение в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов, после голосования в парламенте, военное положение было отменено. Президент подчинился.

Национальное собрание Республики Корея состоится в 17:00 субботы (13:00 по времени Астаны), как ожидается, откроет пленарное заседание, на котором проголосует по вопросу импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Его обвиняют в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.