Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман хочет, чтобы Жанибек Алимханулы побился за их титул чемпиона мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообащает телеграм-канал "Спорт Шредингера", казахстанец увиделся с Маурисио Сулейманом на вечере бокса Александр Усик — Тайсон Фьюри. После чего глава WBC обратился к Алимханулы.

Сейчас пояс WBC у доминиканца Карлоса Адамеса, который 22 февраля в Саудовской Аравии встретится с британцем Хамзой Ширазом. В этой поездке Алимханулы и Шираз увиделись и пожали руки: если Хамза побеждает Адамеса, то они могут встретиться в бою за три титула.