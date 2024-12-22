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Президент WBC приблизил Жанибека Алимханулы к третьему титулу

Сейчас пояс WBC у доминиканца Карлоса Адамеса.

Сегодня, 11:08
АВТОР
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Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
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Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман хочет, чтобы Жанибек Алимханулы побился за их титул чемпиона мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообащает телеграм-канал "Спорт Шредингера", казахстанец увиделся с Маурисио Сулейманом на вечере бокса Александр Усик — Тайсон Фьюри. После чего глава WBC обратился к Алимханулы.

Сейчас пояс WBC у доминиканца Карлоса Адамеса, который 22 февраля в Саудовской Аравии встретится с британцем Хамзой Ширазом. В этой поездке Алимханулы и Шираз увиделись и пожали руки: если Хамза побеждает Адамеса, то они могут встретиться в бою за три титула. 

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