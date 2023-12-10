Президент WBC намекнул об уходе Головкина из бокса

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заверил, что ничего не знает об экс-чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине, но намекнул, что 41-летний казахстанский боксёр, возможно, уже ушёл на пенсию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда он уступил единогласным решением судей абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в завершающем их трилогию поединке.

"Я думаю, что, возможно, бокс для Головкина уже позади. И если это так, я поздравляю его, потому что он уходит с большими деньгами, со всеми физическими и умственными способностями на высшем уровне, но посмотрим", — сказал Сулейман изданию Izquierdazo.

Накануне Маурисио Сулейман заявил, что пригласил экс-чемпиона мира в среднем весе на ежегодный съезд WBC, который состоялся несколько недель назад в Узбекистане, однако GGG не поехал.

Стоит отметить, что Головкин официально потерял все свои титулы чемпиона мира. 14 июня 2023 года Международная боксерская организация объявила, что GGG официально отказался от ее титула чемпиона мира в среднем весе. А ещё ранее Головкин оставил чемпионские пояса WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является действующим чемпионом мира среди профессионалов.