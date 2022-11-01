Президент взял на личный контроль проблему жителей Каскелена

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Решение проблемы в Каскелене глава государства взял на личный контроль. Об этом сообщил аким Карасайского района Жасулан Естенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Жители сразу четырёх улиц с одинаковым названием Койтас оказались в лабиринте. По генплану главную дорогу в этом районе города должны были построить еще 10 лет назад. Однако этого не произошло, и люди остались практически в изоляции от остальной части райцентра. Поэтому детям, чтобы попасть в школу, находящуюся в 300 метрах от дома, нужно идти в обход полтора километра по неосвещенной местности, где много бездомных собак. А взрослые на автомобилях передвигаются по частным сельхозугодьям.

Местные власти заверили жителей, что уже приступили к решению проблем.

"Этот вопрос президент страны держит на личном контроле. И мы решим его. Тут некоторые участки находятся в частном владении, мы обязательно переговорим с хозяевами. Сейчас приведём в порядок одну из улиц, заасфальтируем, сделаем освещение, обновим электросети. Подготовим проект, деньги будут выделены", - сообщил аким Карасайского района Жасулан Естенов.