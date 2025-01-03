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Президент высказался по вопросу о едином часовом поясе

Глава государства отметил, что вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений.

Сегодня, 09:46
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Фото: Pixabay

Отвечая на вопросы журналиста газеты "Ana tili", Касым-Жормарт Токаев высказался по поводу перехода  страны на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz.

"Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению Здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения Правительства. На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в Парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения", — сказал глава государства.

Президент убеждён: Парламент и Правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.

Полный текст интервью можно почитать здесь.

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