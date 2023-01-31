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advantour.com Сегодня, 16:33
179
Сегодня, 16:33
179
Фото: advantour.com

Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний

На совещании по вопросам развития Астаны Касым-Жомарт Токаев поручил сделать процесс выделения земельных участков полностью прозрачным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Aqorda.:

"В уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний.

Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю Правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом", - сказал президент.

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#землевладение #земли
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:33
179
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