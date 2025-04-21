Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Папы Римского Франциска. Как отметил Президент, Понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания, передаёт BaigeNews.kz.

"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии", – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.