Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
139Фото: baigenews.kz
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о кончине Папы Римского Франциска. Как отметил Президент, Понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания, передаёт BaigeNews.kz.
"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии", – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.
Папа Римский скончался утром 21 апреля. Причиной смерти стал инсульт.
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