Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері Акима Тарази выразил соболезнования его супруге, лауреату Государственной премии Розе Мукановой и детям.

- Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии. В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как "Әдебиет әлемінің Әкімі" ("Аким литературного мира"), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме. Аким Ашимов (псевдоним – Аким Тарази) - казахстанский писатель, драматург, сценарист. В 1955 году закончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая, Выс­шие курсы кинематографистов при Министерстве культуры СССР (1962). Является автором сценариев к фильмам "Арман атаман" (1965), "Выстрел на перевале Караш" (1972), "След тулпара" (1984), "Мустафа Шокай" и других. Аким Ашимов (псевдоним – Аким Тарази) - казахстанский писатель, драматург, сценарист. В 1955 году закончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая, Выс­шие курсы кинематографистов при Министерстве культуры СССР (1962). Является автором сценариев к фильмам "Арман атаман" (1965), "Выстрел на перевале Караш" (1972), "След тулпара" (1984), "Мустафа Шокай" и других.

Аким Тарази, обогативший казахскую литературу, раскрывший ее национальное своеобразие и колорит, - Заслуженный деятель Казахстана (1999), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2002).

В 2023 году он отпраздновал свое 90-летие.