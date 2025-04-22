Президент выразил соболезнования семье Акима Тарази
Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Акима Тарази
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
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Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері Акима Тарази выразил соболезнования его супруге, лауреату Государственной премии Розе Мукановой и детям.
- Аким Тарази был выдающимся представителем казахского народа. Всю свою жизнь он посвятил искусству слова, развитию отечественной литературы и культуры. Талантливый писатель расширил горизонты казахской прозы и внес неоценимый вклад в продвижение национальной кинематографии и драматургии. В своем творчестве он всегда хранил верность нравственным идеалам. Среди благодарных читателей он был известен как "Әдебиет әлемінің Әкімі" ("Аким литературного мира"), а творческая интеллигенция высоко ценила его труды и личные качества. Он прожил достойную жизнь и оставил нам богатое литературное наследие. Светлый образ Акима Тарази навсегда останется в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.Аким Ашимов (псевдоним – Аким Тарази) - казахстанский писатель, драматург, сценарист. В 1955 году закончил филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая, Высшие курсы кинематографистов при Министерстве культуры СССР (1962). Является автором сценариев к фильмам "Арман атаман" (1965), "Выстрел на перевале Караш" (1972), "След тулпара" (1984), "Мустафа Шокай" и других.
Аким Тарази, обогативший казахскую литературу, раскрывший ее национальное своеобразие и колорит, - Заслуженный деятель Казахстана (1999), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2002).
В 2023 году он отпраздновал свое 90-летие.
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