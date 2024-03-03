Президент выразил соболезнования родным и близким Сейдахмета Куттыкадама

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, ученого, общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сейдахмет Рыскожаулы за долгие годы работы внес значительный вклад в развитие национальной науки и отечественной журналистики, воспитал достойных потомков. Благодаря активной гражданской позиции он снискал заслуженное уважение в обществе. Светлый образ Сейдахмета Рыскожаулы навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в телеграмме.

Почётный казахстанский журналист и политолог Сейдахмет Куттыкадам скончался на 78 году жизни.

Сейдахмет Куттыкадам родился 9 мая 1946 года в городе Туркестан. Являлся членом казахстанского ПЕН-клуба и Академии журналистики Казахстана. В разные годы занимал должность главного редактора журнала "Арай", газеты "Время-Дауир" и других изданий. Автор книг "Служение нации. 10 мировых примеров управления государством" и "Казахская драма на сцене и за кулисами: история современного Казахстана".