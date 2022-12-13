open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Президент выразил соболезнования родным Булата Аюханова Сегодня, 19:07
111
Сегодня, 19:07
111

Президент выразил соболезнования родным Булата Аюханова

Глава государства направил телеграмму родным и близким народного артиста Казахстана Булата Аюханова. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Булат Аюханов скончался 13 декабря.

Прощание с ним состоится 15 декабря в 10:00 в здании Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#президент #культура
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:07
111
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх