Токаев встретился с Премьер-министром Монголии

В ходе встречи Глава нашего государства отметил, что правительствам Казахстана и Монголии предстоит приложить совместные усилия для качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне, передаёт BaigeNews.kz.

"Я нахожусь в Вашей прекрасной стране с государственным визитом по приглашению Президента Хурэлсуха. Сегодня мы сформулировали задачи, которые стоят перед правительствами двух стран, чтобы обеспечить стратегический характер сотрудничества между Казахстаном и Монголией. Нам действительно нужны крупные – якорные проекты, которые могли бы дать очень серьезный импульс развитию экономического взаимодействия", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность реализации совместных инициатив в сферах горнорудной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и образования.



Премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заверил, что Правительство Монголии готово приступить к практической реализации решений, принятых главами государств. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт развития Республики Казахстан.