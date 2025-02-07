Касым-Жомарт Токаев встретился с бизнесом-сообществом Казахстана. Мероприятие прошло под знаком единения государства с теми, кто развивает экономику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Стратегическая задача, сформулированная Президентом, – это укрепление экономики с целью сохранения и усиления лидирующей роли нашей страны в регионе. Глава государства считает, что данная задача должна стать важнейшим элементом национальной идеи.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан вступил в эпоху новых смыслов, новых точек зрения и новых подходов к решению ключевых задач современности, а также в эпоху ухода в прошлое устоявшихся стереотипов. Поэтому стране предстоит тотально перестроиться и адаптироваться к новым реалиям.

Президент полагает, что от решения этого вопроса зависит благополучие государства и, прежде всего, подрастающего поколения. По его словам, приоритетами развития экономики должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие транспорта и логистики. При этом помощь малому и среднему бизнесу будет постоянно находиться в фокусе внимания Правительства.

В выступлении президент подчеркнул важность установления плодотворного партнерства между государством и владельцами крупных предприятий для решения поставленных задач

"Без крупного бизнеса невозможно в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные крупные проекты, будь то инфраструктура, индустрия или цифровизация, чтобы поднять развитие казахстанской экономики на новый уровень. Запустить их вполне под силу крупным бизнесменам, у вас есть для этого необходимые финансы, кадры и, главное, знания и опыт. При этом следует делать фокус не только на традиционно привлекательные для вложений инвестиций отрасли, но и искать новые точки роста. С учетом текущих геополитических реалий и мировой торговой конъюнктуры огромные возможности скрыты в транспортно-логистической сфере. Спрос на перевозки железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом только нарастает. Фактически, этот сектор выходит на первый план, или, как говорят некоторые обозреватели, является "золотым дном". Еще одна перспективная отрасль – туризм. Иностранцы проявляют особый интерес к первозданной природе Казахстана, традициям и историческому наследию нашего народа. Потенциал отечественного туризма огромен, но, когда доходит до реальных дел, в этой сфере еще много пробелов и недочетов. Поэтому Правительство предлагает дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в развитие туризма", – сказал Глава государства.

Одним из безусловных приоритетов Касым-Жомарт Токаев назвал улучшение делового климата в стране.

"Введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Законодательно ограничено участие госпредприятий в регулируемых закупках при наличии заявок от бизнеса. Методично ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованного прессинга и незаконных проверок со стороны профильных органов. Декриминализированы пять статей Уголовного кодекса, по двум статьям повышены пороги наступления уголовной ответственности, запрещен арест по 29 экономическим правонарушениям. С 2022 года количество регистрируемых уголовных дел в сфере предпринимательства сократилось в два раза. Кроме того, усилена административная ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Для превентивной защиты инвесторов от необоснованных проверок, штрафов, отказов в выдаче разрешений внедрен "прокурорский фильтр". На сегодняшний день прокурорами предотвращено более 700 фактов нарушения прав инвесторов. Все это – большой задел для усиления защиты прав и законных интересов бизнеса", – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС.

"Любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии. Нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики. Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная. Решение по ее верхней планке должно быть принято Правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных, я подчеркиваю, квалифицированных экспертов, предпринимателей и, конечно же, депутатов. Одно понятно, что предложенная Правительством ставка все же была завышена. Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа Правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению. Повторяю: Правительство должно детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами. Также нужно учесть предложения, высказанные в ходе сегодняшней встречи. Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и увеличить поступления в бюджет", – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что финансовая устойчивость страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств.

"Я согласен с мнением, что ситуация в экономике не такая уж плачевная, как описывают ее некоторые так называемые "эксперты". Нет смысла посыпать голову пеплом. Но расслабляться ни в коем случае тоже нельзя. Да, экономика растет, 4,8 процента. Я говорил на заседании Правительства, что это недостаточно для Казахстана. Правительству следует искать новые точки роста. Здесь, конечно же, роль бизнес-сообщества довольно большая. Международные финансовые организации оценивают уровень государственного долга как "невысокий", отмечая его управляемость. Проводимая политика управления долгом будет осуществляться в строгом соответствии с установленными финансовыми ограничениями. За счет повышения уровня доходов ожидается снижение дефицита бюджета, что позволит ограничить увеличение объемов государственного заимствования. Это создаст дополнительные возможности для обеспечения долгосрочного экономического роста", – сказал Президент.

По его мнению, модернизацию экономики невозможно осуществить только за счёт бюджетных вливаний. В этом процессе нужно полноценное участие банков.

"Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы "длинные" деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора. Я уже на заседании Правительства сказал, что Национальный фонд – часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что Правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали Фонд? Другое дело, что средства Фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу. Однако, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек. Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении также отмечена важность цифровизации взаимоотношений между государством и бизнесом.

По словам Президента, для бизнеса это эффективный и быстрый способ повышения конкурентоспособности на рынке, а для государства – важный шаг в устранении излишней бюрократии, нивелировании коррупционных рисков и повышении общей эффективности.

Подводя итоги, Глава государства еще раз поблагодарил всех предпринимателей, оказавших финансовую помощь в ходе преодоления последствий прошлогодних паводков. Кроме того, он выразил признательность бизнесу за взносы в фонд "Қазақстан халқына", которые идут на решение насущных социальных задач, прежде всего, в здравоохранении и образовании.

"Сегодня состоялся открытый и плодотворный диалог. В завершение хочу повторить: государство всегда будет поддерживать добросовестных предпринимателей, которые вкладывают средства в производство, создают постоянные рабочие места. Я всех вас лично знаю. Вижу, что за последние три года взаимодействие и взаимопонимание между государством и бизнесом заметно укрепилось. Ценю вашу патриотическую позицию, желание принести пользу государству. Мы все вступили на путь реформ. То, что делается в стране в политической, социально-экономической сферах, не имеет прецедентов в нашем регионе. Эти реформы были бы невозможны без поддержки народа. Хочу особо отметить, что бизнес-сообщество в основном поддержало нашу стратегию, направленную на укрепление экономического потенциала Казахстана. Стою на принципиальной позиции – государство в лице Правительства и правоохранительных органов ни в коем случае не должно препятствовать законной деятельности предпринимателей", – отметил Касым-Жомарт Токаев

В ходе встречи с докладами выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, президент ТОО "Группа компаний Resmi", АО "RG Brands" Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" Эдуард Огай, главный исполнительный директор InDrive Арсен Томский, генеральный директор ТОО AUDACIA Express Бакытбек Кадиров, председатель правления АО "Народный Банк Казахстана" Умут Шаяхметова, председатель совета директоров холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев, совладелец компании "Karazhal Operating", председатель президиума Национальной конфедерации работодателей Paryz Жумабек Жаныкулов, директор ТОО "Евразия инвест" Иван Георгиади, генеральный директор ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергей Барон, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.

Своими мнениями также поделились председатель правления Freedom Holding Corp Тимур Турлов, президент ЦАРКА Олжас Сатиев, директор ТОО "ЭлтексАлатау" Нурлан Жанибеков, член наблюдательного совета ТОО "Aq Niet Group" Нуржан Ниязалиев, председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов.