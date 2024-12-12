Касым-Жомарт Токаев осмотрел учебно-тренировочный спортивный комплекс волейбольного клуба "Жетісу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Здание стоимостью 1,2 млрд тенге и площадью 1 639,4 кв. метров возведено в этом году. Объект состоит из двух блоков. Основное трёхэтажное здание предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу и физкультурно-оздоровительных процессов.

Комплекс оснащён спортивными и тренажёрными залами, медицинскими и административными кабинетами.

Затем президенту показали жилой дом площадью 3866,5 кв. метров, который построен частным инвестором для спортсменов. Здесь предусмотрены столовая, учебные кабинеты и зона отдыха.

В беседе с тренерами и спортсменами Глава государства высоко оценил результаты команды. Он отметил, что если ранее волейболистам приходилось выезжать на тренировки в Алматы, то сейчас для них созданы все необходимые условия в области. Касым-Жомарт Токаев пожелал волейболистам показывать достойные результаты на международной арене и добиваться побед на предстоящих соревнованиях.

Члены команды поблагодарили президента Казахстана за создание благоприятных условий и попросили оставить автограф на волейбольном мяче.