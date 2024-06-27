Президент вручил награды журналистам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие журналистики и телевидения страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства от 25 июня 2024 года №153 присуждены премии Президента Республики Казахстан в области СМИ:

1. Малдыбаеву Сабиту Галымовичу – главному редактору республиканской газеты "Казахстанская правда";

2. Утеулиеву Бауыржану Бабажановичу – главному редактору международной газеты "Turkistan";

3. Преображенской Елене Андреевне – главному редактору ТОО "Информационное агентство "Интерфакс-Казахстан";

4. Тілеубай Төлен Зәрубайұлы – шеф-редактору республиканской общественно-политической газеты "Astana aqshamy".

Вручены гранты Президента Республики Казахстан в области СМИ:

1. Бектас Ақерке Бағдабекқызы – автору-продюсеру программы "Акорда" национального телеканала Qazaqstan;

2. Жанбатыровой Динаре Кикпаевне – специальному корреспонденту АО "Агентство "Хабар";

3. Карбозову Ануару Алиевичу – корреспонденту телеканала Jibek joly;

4. Бияшевой Гульсезим Ерболатовне – заместителю главного редактора газеты "Орал өңірі".

Объявлена Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ:

1. Творческому коллективу телеканала "24KZ";

2. Творческому коллективу республиканской общественно-политической газеты "Литер";

3. Творческому коллективу информационного агентства "Baqkz";

4. Творческому коллективу областной общественно-политической газеты "Ақтөбе".

Ранее глава государства выступил на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ. Он отметил, что профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением. В конечном счёте, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны.