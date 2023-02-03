Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе

В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза - истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман "Қызыл жебе" и другие произведения, а книга "Бір кем дүние" актуальна и сегодня. Эта книга - настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память", – отметил глава государства.