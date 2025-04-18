Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Актау проходит совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В выступлении Президент отметил, что в приоритете должен быть обрабатывающий сектор, позволяющий создавать новые рабочие места.

"Решающее значение для стабильности и диверсификации экономики региона имеет развитие предпринимательства. В настоящее время в области действуют 77 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 150 тысяч человек. В 2024 году объём выпущенной продукции субъектами МСБ увеличился на 270,5 млрд тенге, достигнув 2,2 трлн тенге. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса региона из государственного бюджета будет направлено свыше 16 млрд тенге. На сегодня выделено 12,5 млрд тенге, поддержана реализация 150 проектов. В ближайшее время будет запущена масштабная программа Mangystau Business, в рамках которой предусмотрено финансирование 30 новых проектов на общую сумму 1,5 млрд тенге", - сказал Глава государства.

По его словам, Мангистау имеет свои особенности, в регионе преобладают добыча нефти, пустынный рельеф, нехватка поливной воды, зависимость от импорта продовольствия. Для эффективной реализации всех намеченных задач необходимо тесное взаимодействие госорганов.

"Специальная экономическая зона "Морпорт Актау" должна превратиться в центр, способный придать особый импульс развитию предпринимательства в регионе. Сегодня на его территории реализуются 22 новых проекта. Общий объём инвестиций в специальную экономическую зону составил 337 млрд тенге, половина из них – зарубежные инвестиции. В этом году планируется семикратно увеличить площадь СЭЗ (с 3,7 тыс. га до 26,5 тыс. га). Это хорошее решение. У акима также имеются предложения по СЭЗ. Нужно включить в перечень видов экономической деятельности – производство товаров народного потребления, в том числе продуктов питания", - поручил Токаев.

При этом, по словам Президента, в приоритете должен быть производственный сектор, выпускающий высококачественную продукцию и создающий новые рабочие места.