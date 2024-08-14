Президент в Послании хорошо определил моменты, которые касаются каждого из нас – эксперт

Казахстан считается одной из самых "молодых" стран в мире – средний возраст граждан составляет всего 32 года. Около трети населения – молодёжь, заявил Президент в ходе обращения к народу с Посланием, в сентябре 2023 года. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества, передает BaigeNews.kz.

По мнению советника президента Альянса женских сил Казахстана Бахитжан Мальгаждаровой, это очень важная задача для развития казахстанского общества.

"Правильно, что данному вопросу уделяется внимание. В моём понимании, дети должны рождаться, но они и должны быть обеспечены, именно государством. Нужны пособия, нужна поддержка женщин, которые рожают, нужны условия для того, чтобы дети из многодетных семей, действительно, без проблем могли учиться. То есть необходимо создавать нужные условия. Потому что говорить мы можем много, а как это превратить в реальность?! Я думаю, что наше государство, наверное, способно это сделать, думаю предстоит очень много работы в этом направлении. "В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев в Послании. Движение в этом вопросе ощущается, - отметила Бахитжан Мальгаждарова.

Эксперт считает, что нужно усилить наказание за любое насилие и проследить чтобы все поручения Главы государства связанные с этой проблемой исполнялись.

"Потому что такие страшные вещи творятся в нашем мире, в нашем государстве тоже, к сожалению. Поэтому жёстко надо наказывать за подобные деяния. Реальных результатов пока, честно говоря, как простой гражданин, я не вижу. Глава государства, конечно, очень хорошо в своём Послании определил те моменты, которые касаются каждого из нас, но исполнять его поручения не каждый торопится, к сожалению", - подчеркнула эксперт.

Говоря о защите прав работников, советник президента Альянса женских сил Казахстана подчеркнула, что работа в этом направлении ведётся. Однако большое значение в данном вопросе имеет позиция именно самих казахстанцев.

"По моему мнению, права работников защищены, если только мы сами себя уважаем, и не идём работать туда, где не оформляют договоры и не платят заработную плату. Не нужно терпеть такое отношение, каждый человек должен сам себя уважать и заставить уважать себя работодателя. Есть же в Казахстане наказание за то, что задерживают заработную плату", - отметила Бахитжан Мальгаждарова.

Особого внимания, по словам эксперта, требует и решение проблем, связанных с фактами травматизма на производстве. На этой важной проблеме Глава государства также сделал акцент в своём прошлогоднем Послании.

"Не только Президент это видит, это мы все видим. Однако, из года в год случаются страшные вещи. И о каком уровне защиты от травматизма мы можем говорить, если ничего не решается, люди продолжают гибнуть на работе, к сожалению. Я не могу понять почему это происходит", - считает эксперт.

Высказала мнение Бахитжан Мальгаждарова и по поводу оплаты труда граждан.

"Я думаю, что на следующий год уровень минимальной зарплаты в РК снова будет повышен, потому что цены растут, со скоростью ракеты, я смотрю уже социальных сетях это обсуждается. Поэтому, скорее всего, будет повышение. Считаю, что это необходимо", - говорит эксперт.

Пристального внимания и принятия незамедлительных мер, по словам советника президента Альянса женских сил Казахстана, требует и ещё один вопрос, поднятый Главой государства – развитие и безопасность дорожной инфраструктуры.