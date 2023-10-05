Президент: В Казахстане не хватает 5 тысяч педагогов
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости повышать квалификацию учителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент отметил, сфера образования требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов.
"Педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растёт", - сказал Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов.
В то же время, по его словам, каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок, только 23% учителей имеют высшую категорию.
"Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии", - добавил Глава государства.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов подчеркнул, что сфера образования нуждается в новых подходах.
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