Президент: В Казахстане действует 12 филиалов престижных вузов мира
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными, рассказал о мерах, которые принимаются в стране для развития науки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Как известно, средства, выделяемые на науку, постоянно растут. Количество грантов на подготовку квалифицированных кадров за последние годы увеличилось в полтора раза.
В Казахстане действует 12 филиалов престижных вузов мира. В ближайшее время будет открыто еще несколько. Растет число университетов, осуществляющих научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Ежегодно 500 ученых проходят стажировку за рубежом. Министерство выделяет тысячи грантов молодым ученым. Уверен, все это положительно скажется на развитии науки.
Во время зарубежных визитов я часто встречаюсь с учеными и призываю их наладить тесные связи с казахскими учеными. На прошлой неделе я специально встретился с учеными и ректорами высших учебных заведений в Сингапуре. Теперь мы будем обучать там наших научных работников. В целом, нам есть чему поучиться у таких стран с передовой экономикой, как Сингапур", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В постиндустриальную эпоху важнейшим фактором успеха любой страны выступает открытость миру и стремление к инновациям. "Поэтому мы внимательно изучаем и перенимаем лучший международный опыт, внедряем передовые технологии и идеи", - отметил президент.
"Проводя сбалансированную, конструктивную внешнюю политику, выстраиваем равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными государствами. Мы ориентируемся на партнерство, последовательно возводим мосты сотрудничества и взаимопонимания, а не стены отчуждения и недоверия. Однако в современном мире, где не затухают конфликты и войны, такая созидательная политика – это очень тернистый путь, для преодоления которого потребуются твердость и терпение", - подчеркнул глава государства.
Как отметил Токаев, мы находимся в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны.
"Для меня, как главы государства, на первом месте стоят ценности нашей Независимости, благополучие народа и поступательное развитие страны. Я всегда следую этому основополагающему принципу. За пять лет нам удалось осуществить по-настоящему масштабные институциональные преобразования практически во всех ключевых сферах, от политики и экономики, до культуры и образования. Но самое главное – мы пробудили в людях веру в реальность перемен. И с намеченного пути мы уже не свернем, продолжим планомерно осуществлять все задуманные реформы", - сказал президент.