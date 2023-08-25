  • 25 Августа, 19:57
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Президент Узбекистана назначил дочь Саиду своим помощником

Сегодня, 18:59
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Telegram / Saida Mirziyoyeva Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: Telegram / Saida Mirziyoyeva

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил своим помощником дочь Саиду, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом назначении и ряде других в администрации президента Узбекистана сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как пишет gazeta.uz, Саида Мирзиёева с ноября прошлого года работала заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента. Новообразованный сектор входил в структуру системы заместителя руководителя администрации Комила Алламжонова, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

38-летняя Саида Мирзиёева является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистр Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук.

В 2019-2020 годах занимала должность заместителя директора Агентства по информации и массовым коммуникациям (его возглавлял Комил Алламжонов) при администрации президента, а затем — заместителя председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа (главой совета также был Комил Алламжонов).

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