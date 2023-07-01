Президент Узбекистана наградил казахского чемпиона мира по боксу

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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев издал указ о награждении студентов, активистов, спортсменов, специалистов и представителей бизнеса ко Дню молодёжи, BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Документ опубликовала пресс-служба президента.

Медалью "Келажак бунёдкори" ("Созидатель будущего") среди прочих был награжден выступающий за сборную Узбекистана по боксу этнический казах Руслан Абдуллаев, который завоевал золотую медаль на прошедшем в мае в Ташкенте чемпионате мира-2023.

Медаль "Келажак бунёдкори" была учреждена в 2017 году. По закону ею награждаются граждане Узбекистана в возрасте 14−30 лет, проявляющие активность и инициативность в общественно-политической жизни, достигшие успехов в учёбе и труде, вносящие вклад в "повышение международного авторитета и приумножение славы" республики.