  • 11 Ноября, 17:05
  • BAIGENEWS

Президент UFC попробовал курт и казахстанский шоколад

Сегодня, 15:52
АВТОР
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fight.ru Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: fight.ru

Теlegram-канал "Спорт Шредингера" опубликовал видео с реакцией президента UFC Даны Уайта, впервые попробовавшего курт и казахстанский шоколад, передаёт BaigeNews.kz.

Гостинцы известному ММА-функционеру подарила болельщица из Казахстана.

"Мне не понравились нафталиновые шарики, — сказал Дана Уайт про курт. 

А вот школад ему пришёлся по вкусу.

"Это лучшее, что у меня было. Дорогая, это невероятно. Спасибо, что поделилась со мной", — поблагодарил Дана Уайт. 

 

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