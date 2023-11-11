Президент UFC попробовал курт и казахстанский шоколад
Сегодня, 15:52
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Сегодня, 15:52Сегодня, 15:52
156Фото: fight.ru
Теlegram-канал "Спорт Шредингера" опубликовал видео с реакцией президента UFC Даны Уайта, впервые попробовавшего курт и казахстанский шоколад, передаёт BaigeNews.kz.
Гостинцы известному ММА-функционеру подарила болельщица из Казахстана.
"Мне не понравились нафталиновые шарики, — сказал Дана Уайт про курт.
А вот школад ему пришёлся по вкусу.
"Это лучшее, что у меня было. Дорогая, это невероятно. Спасибо, что поделилась со мной", — поблагодарил Дана Уайт.