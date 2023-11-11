Президент UFC попробовал курт и казахстанский шоколад

Теlegram-канал "Спорт Шредингера" опубликовал видео с реакцией президента UFC Даны Уайта, впервые попробовавшего курт и казахстанский шоколад, передаёт BaigeNews.kz.

Гостинцы известному ММА-функционеру подарила болельщица из Казахстана.

"Мне не понравились нафталиновые шарики, — сказал Дана Уайт про курт.

А вот школад ему пришёлся по вкусу.