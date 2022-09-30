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Президент Турции высоко оценил реформы Касым-Жомарта Токаева
Эрдоган планирует визит в Казахстан в октябре
Спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева принял участие в торжественной церемонии открытия IV Всемирных игр кочевников в городе Изник, Турция, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.
В рамках мероприятия Ерлан Кошанов встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спикер мажилиса передал слова приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана и поздравил главу Турции с торжественным открытием Всемирных игр кочевников, которые впервые проходят в этой стране.
"Сотрудничество между нашими странами крепнет с каждым годом. Это во многом результат дружеских отношений и плодотворного диалога между Вами и нашим президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы с нетерпением ждём вашего приезда в Казахстан, запланированного на октябрь этого года. Уверен, что этот визит поднимет на новый уровень отношения между нашими братскими странами и создаст новые возможности для их дальнейшего укрепления", — сказал Ерлан Кошанов.
В свою очередь, президент Турции высоко оценил роль Казахстана для Организации тюркских государств и Тюркского мира в целом, а также поблагодарил спикера мажилиса за участие в открытии IV Всемирных игр кочевников.
"Стабильность в Казахстане имеет большое значение для всего региона. В этой связи я высоко оцениваю значимость реформ, реализуемых президентом Касым-Жомартом Токаевым, и его инициативу о проведении внеочередных президентских выборов. Я внимательно наблюдаю за событиями в вашей стране. В целом двухсторонние отношения между Казахстаном и Турцией находятся на самом высоком уровне. В этом вопросе большое значение отводится межпарламентскому сотрудничеству", — отметил Эрдоган.
Игры кочевников собрали более 3000 спортсменов из 102 стран мира. Казахстан представляет команда из 50 участников по пяти видам спорта: национальной борьбе қазақ күресі, стрельбе из лука, играм кокпар, кок-бору, жамбы ату. Председатель мажилиса встретился с членами сборной Казахстана перед началом игр, передал им слова приветствия от главы государства и пожелал победы в предстоящих соревнованиях.
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