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Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Дворец Независимости для участия в заседании "ШОС плюс"

Сегодня, 13:39
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
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Фото: akorda.kz

Во Дворце Независимости готовятся к встрече "ШОС плюс". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также примет участие в этом мероприятии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Отметим, входящая в НАТО Турция является так называемым "партнером по диалогу" ШОС. 

В столицу Казахстана президент Турции прибыл накануне. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Турция входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров Казахстана и в топ-20 стран-инвесторов. За четыре месяца этого года объём взаимной торговли достиг 1,6 млрд долларов. Правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объёма торговли на уровне не менее 10 млрд долларов.

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