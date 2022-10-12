Президент Турции пожелал удачи Токаеву на выборах

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Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что они принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1

"Уверен, ваш сегодняшний государственный визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Полагаю, что сегодня мы обменяемся мнениями по повестке нашей встречи и придем к взаимным договоренностям", – сказал глава государства.

В свою очередь, президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад новой встрече с Касым-Жомартом Токаевым после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

"Сегодня мы проведем четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Завтра мы примем участие в саммите СВМДА. Убежден, что проводимые под вашим руководством реформы будут способствовать сохранению мира и повышению благосостояния народа Казахстана. Убежден, что президентские выборы, которые пройдут 20 ноября, принесут благо Справедливому и Новому Казахстану. Желаю Вам успеха на предстоящих выборах", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что в период глобальной и региональной нестабильности требуется укрепить взаимодействие тюркских государств, поэтому особое значение приобретает обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и повышение экономического благосостояния Казахстана – братской страны и стратегического партнера Турции.