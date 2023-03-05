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РИА Новости Сегодня, 03:37
225
Сегодня, 03:37
225
Фото: РИА Новости

Президент Туркменистана подписал распоряжение о денежных выплатах женщинам к 8 марта

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе пятничного заседания Кабинета Министра подписал Распоряжение, в соответствии с которым девушки и женщины страны получат денежные выплаты по случаю Международного женского дня 8 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аrzuw.news.

В соответствии с Распоряжением президента в период 1-6 марта предписано вручить девушкам и женщинам, работающим на предприятиях и организациях любой формы собственности, денежные подарки в размере 60 ТМТ. Вручение должно производиться в торжественной обстановке.

Также аналогичные денежные подарки предусмотрены для представительниц прекрасного пола, которые получают государственное пособие или пенсию, учатся в аспирантуре и докторантуре, являются студентками, школьницами или воспитанницами детских садов.

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#8 марта #Туркменистан #выплаты #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:37
225
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