Президент Туркменистана подписал распоряжение о денежных выплатах женщинам к 8 марта

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе пятничного заседания Кабинета Министра подписал Распоряжение, в соответствии с которым девушки и женщины страны получат денежные выплаты по случаю Международного женского дня 8 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аrzuw.news.

В соответствии с Распоряжением президента в период 1-6 марта предписано вручить девушкам и женщинам, работающим на предприятиях и организациях любой формы собственности, денежные подарки в размере 60 ТМТ. Вручение должно производиться в торжественной обстановке.

Также аналогичные денежные подарки предусмотрены для представительниц прекрасного пола, которые получают государственное пособие или пенсию, учатся в аспирантуре и докторантуре, являются студентками, школьницами или воспитанницами детских садов.