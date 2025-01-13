Дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі". По словам главы государства, Китай прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стал одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Какова формула казахско-китайского сотрудничества и какие знаковые события произошли в отношениях двух стран, читайте в интервью с ведущим экспертом Центра политических исследований ИФПР, директором Центра изучения Китая и Центральной Азии "Синопсис" Русланом Изимовым, передает BaigeNews.kz.

- "Казахско-китайское сотрудничество приобрело динамичный и многогранный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем интервью. Руслан Юсупжанович, по вашему мнению, какие тенденции прослеживаются в отношениях Казахстана и Китая в последние годы?

- Президент Токаев совершенно точно сформулировал отношения Казахстана и Китая в последние годы, отметив динамичность и многогранность. Недавно на встрече в Алматы Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй высказала новую формулу для обозначения двусторонних отношений, отметив, что "казахстанско-китайские отношения вышли на высокоскоростную магистраль". Действительно, за прошедшие пять лет благодаря усилиям дипломатов Казахстана и Китая был достигнут высочайший уровень двусторонних отношений. В отношениях наших государств главы Казахстана и Китая открыли новое "золотое тридцатилетие", тем самым подтвердив приверженность двух народов к выстраиванию долгосрочного, взаимовыгодного межгосударственного взаимодействия по всем направлениям. Сегодня как для Казахстана Китай является дружественным соседом и одним из важнейших приоритетных партнеров в мире, так и для Китая Казахстан является надежным, стратегически важным партнером.

Нашими странами реализуется ряд перспективных проектов, в том числе одним из ключевых проектов является Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий емкие рынки Востока и Запада. Казахстан и Китай в равной степени продвигают данный проект. Также стороны договорились открыть третий по счету железнодорожный пункт пропуска на участке Бахты в Казахстане. Открываются культурные центры Казахстана в Китае и Китая в Казахстана, а также ряд филиалов ведущих ВУЗов Китая открываются на территории Казахстана. Это большие достижения.

- Какие знаковые события в казахско-китайских отношениях вы можете отметить в последнее время?

- Казахстан и Китай продолжают тесное взаимодействие в рамках деятельности таких международных организаций и платформ взаимодействия, как СВМДА, ШОС, механизм "С5+1". К слову, прошедший в начале июля 2024 года в Астане саммит ШОС вызвал повышенный интерес со стороны мирового сообщества. Отметим, что с момента создания "шанхайской пятерки" в 1996 году состав участников ШОС удвоился. На Астанинском саммите ШОС в число государств членов ШОС была принята Беларусь, тем самым образовав Большую Евразийскую Десятку.

Кроме этого, по признанию международных экспертов, главной ценностью саммита ШОС в Астане стало стремление снизить международную напряженность, отправляя месседжи в адрес мирового сообщества от имени в том числе и стран "глобального юга". Как отметил в интервью агентству "Синьхуа" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в условиях усиления международной турбулентности задачей номер один становится поиск компромиссных решений для конфликтующих сторон и выход из затяжного кризиса. В этом плане Казахстан предложил выработать Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Принятие данного документа будет содействовать консолидации международных усилий для урегулирования конфликтов в различных регионах мира.

Отдельного внимания заслуживает новый формат взаимодействия с Китаем в рамках механизма "5+1". В конце мая 2023 года в городе Сиань состоялся первый саммит "Центральная Азия – Китай". На встрече в Сиане главы государств пяти стран Центральной Азии и Китая без преувеличения открыли новую страницу во взаимоотношениях. В этом контексте не лишним будет отметить, что за последние годы показатели общерегиональной торговли с Китаем показывают стремительный рост. В частности, торговля пяти стран Центральной Азии с Китаем по итогам 2022 года достиг отметки в 70 миллиардов долларов, из которых около половины приходится на Казахстан. Примечательно, что власти Казахстана и Китая планируют к 2030 году довести уровень товарооборота до 100 миллиардов долларов.

Нельзя обойти внимание и инициативу "Один пояс, один путь", которая берет свое начало в Астане еще с 2013 года и сегодня превратилась в глобальный мегапроект. За прошедшее десятилетие благодаря усилиям наших руководителей именно в Казахстане были реализованы десятки новых проектов в различных сферах. В новом десятилетии высококачественной реализации инициативы "Пояс и путь" предстоит сконцентрировать усилия на таких перспективных отраслях, как обрабатывающая промышленность, "зеленые" технологии, сельское хозяйство, IT, водно-энергетические ресурсы и расширение транспортно-логистического потенциала наших стран и региона в целом.

Как видно из изложенного, несмотря на сложные внешние условия в последнее время, связанные с усилением международной турбулентности, казахстанско-китайские отношения демонстрируют устойчивость и положительную динамику.

Говоря о знаковые событиях в двусторонних отношениях за прошедший год, также хотелось бы особо отметить заметное усиление экспертного диалога между казахстанскими и китайскими исследовательскими структурами. В частности, в конце 2024 года Институт философии, политологии и религиоведения РК подготовил и издал коллективную монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии современного развития", которая была приурочена к двум знаковым событиям: пятилетию первого государственного визита Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Китайскую Народную Республику в сентябре 2019 года в ранге Президента Республики Казахстан и 75-летию образования Китайской Народной Республики. В написании книги приняли участие ведущие казахстанские и китайские эксперты.

Кроме этого, в ноябре 2024 года в Пекине состоялся Первый Форум аналитических центров Казахстана и Китая. С приветственной словом на Форуме выступили Государственный советник Республики Казахстана Ерлан Карин и президент Китайской академии общественных наук КНР Гао Сян. Данный механизм вновь возрождает казахстанско-китайский экспертный диалог, который позволит производить своевременную "сверку часов" аналитикам двух стран, на основе чего будут готовиться практические рекомендации и предложения для руководителей Казахстана и Китая.

Наконец, в целях дальнейшего расширения сотрудничества с Китаем казахстанской стороне важно приложить усилия и возможно стоит инициировать новые масштабные совместные проекты. Особенно перспективными были бы проекты по внедрению инновационных технологий Китая в сельском хозяйстве, в управлении водными ресурсами и в строительстве инфраструктурных объектов. К слову, полагаем, что давно назрела необходимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Алматы и Астану. В этом плане, привлечение китайских компаний и инвесторов, имеющих необходимый опыт и технологии, было бы своевременным. Реализация подобного рода масштабного проекта могло бы стать символом высокоскоростного развития двухсторонних отношений.

- Глава государства в интервью упомянул о словах Си Цзиньпина, что "Китай никогда не нанесет вреда нашей стране, всецело поддерживает ее суверенитет и независимость". Какие страхи таким образом отверг президент Токаев?

- С момента установления дипломатических отношений между РК и КНР в 1992 году китайское руководство всегда демонстрировало свою поддержку Казахстану. В то же время, каких-либо официальных заявлений о поддержке суверенитета и независимости Казахстана китайская сторона не делала. Впервые такое заявление прозвучало в 2022 году, когда китайский лидер Си Цзиньпин на фоне масштабных изменений в мире и в частности в нашем регионе, выступая в Астане в ходе своего первого зарубежного визита после пандемии, отметил: "Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны". Позже китайское руководство неоднократно повторило свой тезис и высказывало свою поддержку независимости и суверенитета Казахстана. В нынешних условиях, когда по всему миру мы наблюдаем случаи нарушения международных норм и правил и как следствие беспрецедентные конфликты и войны, получение решительной поддержки суверенитета и независимости от глобальной державы в лице КНР – это действительно "крайне важное заявление", как и отметил президент Токаев в своем интервью.

Конечно, есть и другой аспект. Как показывает практика, в казахстанском обществе нередко возникают антикитайские выступления. Мы несколько раз были свидетелями масштабных акций протеста на почве антикитайских настроений. В целях предотвращения подобных инцидентов сегодня тематика сотрудничества с Китаем и в целом другими внешними партнерами должна освещаться в СМИ. Важно добиться прозрачности всей информации о подписываемых договорённостях и соглашениях с нашими внешними партнерами. Еще более важно практиковать публикацию отчетов о проделанной работе, об освоении инвестиций или займов, о завершенных проектах. Таким образом общественность Казахстана также, как и сегодня наши власти, могут сами удостовериться в пользе сотрудничества с тем или иным внешним партнером, или транснациональной компанией. Полагаю, что этот месседж также был заложен в словах президента.

- Глава государства высказался об имеющейся политической воле лидеров двух государств для достижения важной задачи - удвоения объема торговли между Казахстаном и Китаем. Как вы считаете, какое значение в укреплении двустороннего сотрудничества имеют личные взаимоотношения Токаева и Си, а также тот факт, что глава Казахстана является опытным дипломатом и китаистом?

- Что касается объема торговли между нашими странами, то действительно наблюдается положительная динамика и рост товарооборота. Даже во время пандемии, когда вся мировая экономика ощутила негативный эффект, торговля между Казахстаном и Китаем показывала рост. Так, по данным Посольства РК в КНР, по итогам 2022 года товарооборот между РК и КНР достиг рекордных $31,2 млрд. В 2023 году данный показатель увеличился на 30%, достигнув нового рекорда в $41 млрд. Учитывая нынешние темпы и намеченные совместные проекты, удвоение объема торговли между Казахстаном и Китаем в ближайшие годы вполне достижимая цель.

Конечно, важную роль в наращивании торговли и в целом укреплении отношений с Китаем играет доверительный уровень личных взаимоотношений между лидерами РК и КНР. Как мы можем наблюдать, за последние пять с лишним лет отношения двух стран действительно вышли на новый уровень. Осенью 2019 года состоялся первый визит Касым-Жомарта Токаева в КНР в ранге Президента Казахстана. Этот визит вывел отношения Казахстана и Китая на качественно новый уровень, способствовав созданию исключительного уровня доверия и взаимопонимания между нашими странами. Позднее первый зарубежный визит китайского лидера Си Цзиньпина после пандемии состоялся именно в Казахстан. Еще ранее, в сентябре 2013 года, глобальная инициатива о формировании "Пояса и пути" также была озвучена в Астане. В конце 2023 года Казахстан и Китай подписали беспрецедентное соглашение о введении безвизового режима. Уже больше года граждане РК и КНР могут совершать поездки в туристических и деловых целях, что, надо признать, создало огромные преимущества и удобства. Думаю, это как раз показатель взаимного доверия и нацеленности на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

Тот факт, что наш президент является дипломатом и китаеведом, безусловно, дает нам огромные преимущества. Конечно, знание китайского языка важно не только для бесед у трапа самолета или на личных переговорах, хотя и этот момент крайне важен в создании теплой и доверительной обстановки для диалога двух лидеров. Думаю, более ценно то, как президент Токаев тонко чувствует и понимает Китай, его внутреннюю и внешнюю политику, философию, а также в целом международную обстановку. Такие навыки и знания позволяют Казахстану не только быстро адаптироваться под меняющиеся международные реалии, но и своевременно предлагать и реализовывать меры по укреплению международного веса и авторитета Казахстана, позиционирования в качестве ответственного субъекта мировой политики.

- Отмечая роль Казахстана на международной арене, Касым-Жомарт Токаев сказал, что "мы нигде не напрашиваемся в посредники, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем". Что вы думаете об этих словах президента?

- Астана на протяжении многих лет традиционно выступает в качестве международного медиатора. Неоднократно представители конфликтующих сторон встречались в Казахстане и находили точки соприкосновения. Здесь же достигались договоренности и подписывались мирные соглашения.

В то же время, в последние годы мир входит в новый этап разрушения старых договоренностей, появления новых и возрождения "замороженных" конфликтов, которые перешли в горячую стадию. В этих условиях именно Казахстан, который последовательно придерживается многовекторной внешней политики, может выступить как минимум в качестве компромиссной переговорной площадки или в роли беспристрастного посредника в деле урегулирования ряда международных конфликтных ситуаций. В этом контексте Казахстан вполне может быть выбран местом для будущих мирных переговоров по урегулированию ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.