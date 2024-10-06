Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме, передает BaigeNews.kz.

После того, как глава Государства погрузил бюллетень в урну, он провёл брифинг для представителей средств массовой информации. Президент ответил на вопрос о том, какая страна займется строительством АЭС, в случае если казахстанцы этот вопрос поддержат.

"Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Но а дальше, как говорится, жизнь покажет", - сказал Президент.

Напомним, в Казахстане стартовал референдум референдуме по вопросу строительства АЭС.

1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём ежегодном послании предложил вынести важный для страны вопрос строительства атомной электростанции на общенациональный референдум.

Через год, выступая на совместном заседании палат парламента Казахстана с очередным посланием народу Казахстана, глава государства объявил дату референдума - 6 октября 2024 года.

Вопрос, вынесенный на референдум, звучит следующим образом: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

Фото: facebook.com/Берик Уали