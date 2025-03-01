Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с началом месяца Рамазан
Для нашего народа религия и традиции – неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию, считает Глава государства.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!
Это особое время в духовной жизни нашего народа. В дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие. Люди помогают нуждающимся, занимаются благотворительностью. Все это исходит из гуманистических идеалов ислама.
Для нашего народа религия и традиции – неразрывно связанные понятия, которые взаимно дополняют друг друга, призывая к добру и созиданию.
Весьма символично, что в этом году начало месяца Рамазан совпало с Днем благодарности. Глубокие по содержанию и созвучные по смыслу, эти праздники способствуют укреплению единства нашего народа.
Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть сбудутся ваши светлые помыслы и устремления!", — говорится в тексте поздравления.
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