Президент Таджикистана прибыл в Астану
Ранее в город прилетели лидеры других стран, входящих в организацию.
Сегодня, 11:38
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Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
274Фото: пресс-служба Правительства РК
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Он прибыл для участия в Саммите ОДКБ.
Ранее в Астану также прибыли Садыр Жапаров, Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Напомним, страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации.