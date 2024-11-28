  • 28 Ноября, 13:12
  • BAIGENEWS

Президент Таджикистана прибыл в Астану

Ранее в город прилетели лидеры других стран, входящих в организацию.

Сегодня, 11:38
АВТОР
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пресс-служба Правительства РК Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38
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Фото: пресс-служба Правительства РК

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Он прибыл для участия в Саммите ОДКБ.

Ранее в Астану также прибыли Садыр Жапаров, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Напомним, страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации.

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