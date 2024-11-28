Президент Таджикистана прибыл в Астану

Сегодня, 11:38

Сегодня, 11:38

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Он прибыл для участия в Саммите ОДКБ.

Ранее в Астану также прибыли Садыр Жапаров, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Напомним, страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации.