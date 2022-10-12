Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Казахстан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан для участия в ряде крупных мероприятий, запланированных в ближайшие дни. Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил высокого гостя в аэропорту столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидается, что Президент Таджикистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

На заседании Совета глав государств СНГ будут обсуждаться ключевые вопросы деятельности организации. Ожидается, что в заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

На саммите "Центральная Азия – Россия" обсудят вопросы регионального сотрудничества в сферах торговли, культуры, безопасности.