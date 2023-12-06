Президент сыграл в теннис с молодёжью в Актобе

Президент Казахстана посетил центр настольного тенниса в Актобе. Директор центра Асет Сагымбаев рассказал главе государства о деятельности объекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали возможности крупнейшего в западном регионе страны центра настольного тенниса.

Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию. Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня.

В центре занимаются 268 детей.

В Актобе президент также посетил завод по производству керамогранита и керамических плит, театр драмы имени Ахтанова, частную школу и филиал Heriot-Watt University.

Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии в регионе.

Президент также заслушал отчёт акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах и возложил цветы к памятнику Тахауи Ахтанова и Куандыка Шангитбаева.