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Токаев предложил реформировать Высший судебный совет

Сегодня, 11:51
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51
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Фото: sud.gov.kz

На IX съезде судей Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими должны быть судьи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надо стимулировать судей постоянно повышать свои компетенции, добросовестно и ответственно подходить к работе.

"Мною поддержано предложение Верховного суда вернуть присвоение квалификационных классов судьям. Убежден, что данный шаг внесет вклад в укрепление кадрового потенциала судейского корпуса. В целом важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел, теперь проверяются судебным жюри. Это новый поход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей", - сказал Токаев.

При этом, как отметил Глава государства, Высший судебный совет должен выступать гарантом формирования независимого и профессионального судейского корпуса.

"Только так судебная система может обеспечивать верховенство права, объективно и беспристрастно защищать права и интересы граждан и бизнеса. С этой целью в 2021 году из Высшего судебного совета были исключены министры юстиции и руководители Агентства по делам государственной службы. Нужно пойти дальше и ещё раз посмотреть состав Высшего судебного совета, чтобы обеспечить объективность всего процесса набора судей. Международный опыт показывает, что в подобных органах не должны состоять представители прокуратуры. Следует тщательно проработать вопрос формирования сбалансированного состава Высшего судебного совета", - сказал Глава государства. 

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