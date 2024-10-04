Токаев предложил реформировать Высший судебный совет

На IX съезде судей Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, какими должны быть судьи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надо стимулировать судей постоянно повышать свои компетенции, добросовестно и ответственно подходить к работе.

"Мною поддержано предложение Верховного суда вернуть присвоение квалификационных классов судьям. Убежден, что данный шаг внесет вклад в укрепление кадрового потенциала судейского корпуса. В целом важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел, теперь проверяются судебным жюри. Это новый поход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей", - сказал Токаев.

При этом, как отметил Глава государства, Высший судебный совет должен выступать гарантом формирования независимого и профессионального судейского корпуса.