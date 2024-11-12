Президент совета ИКАО поздравил Казахстан с впечатляющими успехами в гражданской авиации

Касым-Жомарт Токаев принял президента совета ИКАО Сальваторе Шаккитано. На встрече с главой Международной организации гражданской авиации рассмотрены перспективы развития авиационной отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что за 30 лет плодотворного сотрудничества с ИКАО уровень соответствия Казахстана стандартам Организации достиг 82%, что сопоставимо с уровнем ведущих европейских государств.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, реализация последовательных мер по модернизации аэропортов, увеличению парка воздушных судов и введению режима "открытого неба" позволила значительно расширить географию полётов и увеличить количество международных рейсов.

Сальваторе Шаккитано поздравил Казахстан с впечатляющими успехами в области гражданской авиации и заявил о готовности поддерживать дальнейшее укрепление сотрудничества в целях обеспечения безопасности и регулярности воздушных перевозок.

Он также выразил благодарность за открытие постоянного представительства Казахстана при Организации и сообщил о своих планах посетить Астану в следующем году.