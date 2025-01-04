Эксперты Института общественной политики проанализировали интервью главы государства, опубликованное газете "Ana tili", передаёт BaigeNews.kz.

Мадина Нургалиева отметила, что интервью президента К.К.Токаева было анонсировано 30 декабря 2024 года и уже с утра его содержание внимательно читают, буквально "под лупой" изучая и осмысливая каждое предложение, а СМИ и соцсети, по ее мнению, активно пишут об этом и еще долго будут обсуждать.

Она считает, что в этом объемном интервью сказано многое.

"Вдумчивый читатель найдет ответы практически на все сложные, чувствительные и неоднозначные вопросы текущей повестки. Ситуации нестандартные, проблемы разные, но неизменным остается одно – четкость и последовательность действий. Де-факто, президент настойчиво собственным примером внедряет новую культуру и модель поведения как для политиков, чиновников, экспертов и граждан. Честно и искренне, местами даже резко, смело, но однозначно и прямо говорить о том, что происходит в стране и как надо двигаться дальше", - пишет она.

Абдулла Токенов считает, что важны традиции — как личные, так и те, что касаются жизни страны. По его мнению, традиции имеют свою силу - они создают постоянство и дают уверенность.

"В политике традиции формируются не так быстро, но в последние годы мы наблюдаем, как появляются новые формы общения власти с обществом. Например, послание президента перед открытием новой парламентской сессии, где обсуждаются важные стратегические вопросы, или заседания Национального курултая, посвящённые идеологическим темам. Теперь к этим событиям добавилось ещё одно — интервью президента в начале нового года. Это уже второй год подряд, когда глава государства дает интервью, чтобы ответить на все важные вопросы, волнующие общественность", - отметил он.

Как подчеркнул эксперт, важно не оставлять людей наедине с волнующими их вопросами, и это интервью предлагает исчерпывающие ответы на многие из них.

Нуржан Нуркасым считает, что в интервью с Президентом Республики Казахстан Токаевым К.К. была затронута актуальная тема – продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма среди молодежи.

"Данный вопрос имеет большое значение для современного общества не только в Казахстане, но и во всем мире. К сожалению, сегодня глобальное медийное и культурное пространство переполнено демонстрацией праздного образа жизни и культа "легких" денег. Не секрет, что система алгоритмов и рекомендаций в социальных сетях работает таким образом, чтобы еще больше продвигать данные ложные "ценности" в заинтересованные массы. Это создает ошибочное представление для подрастающей молодежи о реальной жизни, способствует иждивенчеству и поиску путей быстрого и "легкого" заработка", - считает он.

По его мнению, это негативное явление приводит к тому, что молодежь старается как можно меньше ориентироваться на трудоустройство, связанное с физическим трудом. Согласно статистике занятости молодежи, данный тренд в действительности находит свое подтверждение. К примеру, если в сферах сельского хозяйства и строительства занято 650 тыс. человек, то в сферах различных финансовых, административных и других профессиональных услугах занято почти в 2 раза больше (1293 тыс. чел).

"Несмотря на это, считаю, что государственным аппаратом и прежде всего Президентом была дана своевременная и действенная реакция на это явление, когда еще в Послании 2022 года была объявлена идеологическая работа в данном направлении", - говорит он.

Начиная с 2023 года в стране реализуется Комплексный план по продвижению идеологии ценности труда в обществе. За время реализации программы была проведена как идеологическая (более тысячи материалов в СМИ), так и организационная работа (акции и конкурсы, профориентационная работа, встречи с трудовыми династиями и др.). В нашей стране посредством СМИ и другие визуальные образы активно продвигается образ человека труда, пользующегося уважением и особым статусом в обществе. К примеру, в июле 2024 года в административном здании шахты имени Костенко в Караганде был открыт мурал с изображением шахтера, которого провожают на работу его жена и сын. Подобные арт-объекты будут служить источником силы и вдохновения для каждого простого рабочего и признания их заслуг в обществе.

"Президент в своем интервью еще раз подчеркнул, что все представители рабочих специальностей будут востребованы и иметь особый статус в нашем обществе. Уверен, что нынешний 2025 год, объявленный Главой государства Годом рабочих профессий, придаст дополнительный импульс укреплению в обществе ценностей труда и привлечению интереса современной молодежи в производственные секторы экономики страны", - заключил Нуркасым.

Традиция подводить итоги года через обширное интервью в начале нового года, как и в прошлом году в газете "Egemen Qazaqstan", становится важным элементом политической практики, считает Серик Ахметжанов.

Он признался, что читал с большим интересом и рад, что интервью не только отвечает на ключевые вопросы развития страны, но и развенчивает различные слухи и инсинуации, которые нередко возникают в информационном пространстве.

В политическом блоке особенно важно, что реформы, о которых говорит Президент, носят принципиальный характер. Такая позиция важна, особенно на фоне слухов о возможных досрочных парламентских выборах. Президент четко заявил: "На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу."

В экономическом блоке Президент подчеркнул, что оценка работы правительства теперь будет основываться не только на показателях роста экономики, но и на реальном улучшении благосостояния граждан. Это важный сдвиг в подходе к управлению, когда старая модель "экономика ради экономики" начинает отступать, а в центр внимания ставится человек и его потребности.

При этом Глава государства дал понять, что отдельным руководителям-экономистам, привыкшим к устаревшим методам работы, стоит серьезно задуматься о своей эффективности: "Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела."

Серик Ахметжанов предлагает каждому ознакомиться с интервью К.К. Токаева. Много интересного для себя прочитаете: "По сути, это мое специальное обращение к соотечественникам, оно призвано дать пищу для серьезных размышлений и задать тон нашей работе на этот год."

Алтай Дюсекеев так же высказал свое мнение касательно интервью Главы государства газете "Ана тілі". Он считает, что президент интересно дал понять, в каком направлении движется наше государство. Это в первую очередь Закон и порядок. То, в чем нуждается каждый.

"Еще очень радует, что Токаев держит руку на пульсе и не упускает из виду важные события и отслеживает все. Это и про Талгар, и про паводки, и про курс тенге. В двух словах, это то, что я хочу видеть в президенте. Отзывчивость, честность и искренность", - подчеркнул он.

Алтай Дюсекеев отмечает, что идеология Президента абсолютно во всем проходит красной и жирной нитью.

"Глава государства по сути стремится привить казахстанцам экологичность, честность, порядочность, справедливость и много других качеств. Это процесс долгий и сложный, но очень важный для нас. Без этого, преобразование в нацию будущего лично мне не видится. Это работа, очень трудная, но важная", - добавил он.

Резюмируя, он отметил, что подобные итоги года важны, так как касаются каждого из нас. По его мнению, за таким нужно следить, и скромность тут не нужна, нужно показывать результаты своей работы, что в принципе и делает Токаев

Екатерина Беркутова пишет, что тон 2025 году в Казахстане задан интервью главы государства газете "Ana tili". Это один из способов прямой коммуникации и планирования, который практикует президент.

Подведены итоги прошедшего года, определены ориентиры и векторы развития на ближайшее время и среднесрочную перспективу.

По ее словам, президент в очередной раз обозначил логику преобразований, очертил курс общественно-политического и социально-экономического развития государства, а также высказался касательно внутренней и внешней политики.

По ее словам, интересно видение развития искусственного интеллекта в стране, а также продолжение инициативы 'Таза Қазақстан'.

"Последнее - о нашей экологической сознательности, эволюции культуры поведения и общественных установок. Как минимум, надеюсь, что в ближайшем будущем сортировка отходов станет общестрановой практикой, а не только группы ответственных граждан", - отметила она.

Напомним, интервью главы государства было опубликовано в газете "Ana tili". Президент говорил об итогах 2024 года, уроках прошлого, планах на будущий год, международных отношениях и других острых темах мировой и казахстанской повестки дня.