Президент Словении прибыла в Казахстан
Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
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В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Словении Наташи Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz.
Президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
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