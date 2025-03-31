  • 31 Марта, 12:07
  • BAIGENEWS

Президент Словении прибыла в Казахстан

Сегодня, 11:36
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Президент Словении прибыла в Казахстан Сегодня, 11:36
Сегодня, 11:36
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В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Словении Наташи Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

Президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

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