Сегодня, 11:36

Сегодня, 11:36

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Словении Наташи Пирц-Мусар, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

Президенты представили друг другу членов делегаций, после чего начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт. Мероприятие сопровождалось исполнением государственных гимнов Казахстана и Словении.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.