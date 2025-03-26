С 31 марта по 1 апреля 2025 года состоится официальный визит Президента Словении Наташи Пирц-Мусар в Республику Казахстан, передает BaigeNews.kz.

В рамках поездки планируются переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного, транспортного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено развитию деловых связей, что станет ключевой темой казахско-словенского бизнес-форума.

Словения активно продвигает инициативы в области защиты экосистем и устойчивого развития. Визит Пирц-Мусар станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений, открывая новые возможности для партнерства в сферах экологии, экономики и гуманитарных инициатив.