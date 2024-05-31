Президент: Ситуация с качеством дорог тяжелейшая

О качестве дорог в Казахстане на встрече с учёными высказался президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Он напомнил, что на заседании Национального курултая в Атырау дал поручение начать масштабное строительство и ремонт дорог.

"Работами будет охвачено не менее 12 тысяч километров автодорог. Автодорожная сеть – это кровеносная система экономической и социальной жизни страны. Важно связать все наши ключевые города и регионы качественными транспортными артериями. Подчеркиваю – качественными дорогами. Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция. Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам". Это сейчас приоритетная задача. Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда – Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране.

"Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом. Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи", - заявил президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что следует усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд туда перегруженных многотонных грузовых машин, которые разрушают покрытие дорог.