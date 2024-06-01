Президент системно взялся за исправление ситуации с казахстанской наукой — политолог

Перед нами стоит амбициозная, но вполне реалистичная задача – стать одним из крупнейших цифровых хабов Евразии. Для её успешной реализации необходимо ускорить повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил Президент Казахстана на встрече с учёными. Касым-Жомарт Токаев отметил, что по прогнозам экспертов, уже к 2030 году вклад данной технологии в глобальную экономику достигнет 16 триллионов долларов. Чтобы поймать свою волну в этом процессе, нам надо как можно скорее создать экосистему искусственного интеллекта. От этого напрямую зависит устойчивый экономический прогресс и технологический суверенитет нашей страны, — резюмировал Глава государства.

Какая работа проводится в стране по развитию научного потенциала? Какие преобразования необходимы сфере? Эти и другие вопросы корреспондент BaigeNews.kz детально обсудил с политическим экспертом и советником Гражданского Альянса Казахстана Виталием Колточником.

Виталий Сергеевич, по Вашему мнению, какой главный посыл несёт в себе встреча Касым-Жомарта Токаева с молодыми учёными?

— Встреча Президента Токаева с молодыми учёными страны весьма показательна по целому спектру параметров. Главное, она первая, в своём роде, за все годы независимости на уровне Главы государства с аудиторией молодых учёных никогда не проводилось целенаправленных встреч и контактов. Молодые учёные оставались на задворках госполитики, в целом, и молодёжной политики, в частности. Внимание к ним ограничивалось эшелоном профильных министерств и акиматов.

Президент, объявив курс на Справедливый Казахстан, системно взялся за исправление ситуации с казахстанской наукой и её кадровым обеспечением. Напомню, что 16 ноября 2022 года он адресно встретился со студенчеством и молодыми учёными в Алматы, и анонсировал радикальный сдвиг в политике государства в отношении науки и образования, фокус на индустриализацию науки, ставку на высокие технологии и уход от сырьевой зависимости. И выступление Касым-Жомарта Токаева перед молодыми учёными в стенах Академии наук означает закрепление нового курса и подтверждение ставки государства на молодёжь в науке.

Молодые учёные де-факто назначены проводником политики научно-технологической трансформации Казахстана, что позволит ввести нашу страну в число "ведущих, а не ведомых стран", укрепиться в числе региональных "средних держав" с прицелом на глобальный уровень.

Какие тезисы озвученные Главой государства, на Ваш взгляд, имеют первостепенное значение для развития научного потенциала Казахстана?

— С трибуны "Ғылым ордасы" казахстанский лидер детализировал программу реформ с опорой на образование, инновации и науку в качестве основных рычагов предстоящих преобразований общества и модели экономики.

Их дорожная карта состоит из таких важных направлений как цифровизация, искусственный интеллект, машинное обучение и казахстанский суперкомпьютер, кибербезопасность, атомная энергетика, углеродная нейтральность, зелёная энергетика, продбезопасность и агропромышленный комплекс, апгрейд технологий дорожного строительства, фармацевтика и общественное здравоохранение, нано- и биотехнологии, предикция катастроф природного и техногенного свойства, водосбережение и экологическая безопасность.

Выбор этих сфер для перезагрузки научного потенциала страны составлен с учётом нового витка научно-технической революции и изменений в мировом экономическом порядке. Форсирование развития на данных точках позволит Казахстану нарастить конкурентоспособность и сыграть на опережение в меняющихся раскладах, сформировать прочный технологический суверенитет.

Мы живём в эпоху науки и образования. Во имя процветания нашей Родины мы должны уделить особое внимание развитию этих сфер. Другого пути нет, - резюмировал Президент на встрече с учёными. Как Вы считаете, о чём свидетельствует это заявление К. Токаева?

— Под руководством Токаева готовится глобальный ответ на глобальные вызовы. Речь идёт о таких знаковых для страны проектах как создание Евразийского цифрового хаба посредством форсированного внедрения ИИ, системы умных городов и сёл, углеродной нейтральности к 2060 году через развитие ядерной и водородной энергетики и тотального перехода на возобновляемые источники энергии с традиционных. Совершенно новый контекст получает зелёная повестка страны: Казахстан намерен застолбить за собой роль регионального лидера и координатора борьбы с климатическими угрозами и перехода к зелёной энергетике.

Планируется открыть с этой целью проектный офис ООН для стран Центральной Азии и провести Региональный климатический саммит ООН-2026. Провозглашён курс на формирование экологичного мышления и экологической культуры через проект "Таза Қазақстан" (Чистый Казахстан). Проект предусматривает массовое озеленение, очистку и благоустройство всей территории страны, строительства мусороперерабатывающих предприятий и символизирует очищение общественного сознания от пережитков Старого Казахстана, а также солидарность страны с мировой повесткой устойчивого развития.

Какие Вы видите перспективы развития казахстанской науки?

— Всю систему управления научно-технологическим потенциалом государства ожидает перезапуск на законодательном уровне: на очереди принятие закона "О науке и технологической политике", который даст импульс коммерциализации науки, расширит её господдержку, повысит координацию сфер науки и бизнеса в интересах всего общества. Финансирование казахстанской науки принимает совершенно новый оборот, на исследования молодым учёным будет выделено 18 млрд тенге из бюджета в рамках расширения грантовой поддержки.

Ключевой вывод – наука Казахстана реально превращается в драйвер развития общества. На поддержку научного мира и его молодого "сословия" направляются всё более значительные ресурсы государства и создаются условия некой песочницы для молодых учёных с тем, чтобы выиграть время, необходимое для достижения реального научно-технологического прорыва нашей страны и восполнения упущенных ранее возможностей. И главная особенность нового курса состоит в опоре на знания, технологии и человеческий капитал, и характеризуется поэтапным и последовательным отходом от привычных шаблонов сырьевого государства с постколониальным экономическим укладом.