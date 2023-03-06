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МЧС РК Сегодня, 12:28
151
Сегодня, 12:28
151
Фото: МЧС РК

Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана

Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Акорду. 

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.

"Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении", – говорится в телеграмме.

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#землетрясение #Сирия #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:28
151
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