Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана

Фото: МЧС РК

Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Акорду.

На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.