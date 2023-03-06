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Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана
Президент Сирии Башар Аль-Асад поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь Казахстаном, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Акорду.
На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступила телеграмма президента Сирии Башара Аль-Асада, в которой он выражает благодарность за оказанную гуманитарную помощь сирийскому народу, пострадавшему от разрушительного землетрясения в феврале 2023 года.
"Сирийский народ высоко оценивает позицию Казахстана, который проявил высокое человеческое и нравственное чувство и взял на себя инициативу поддержать его в бедственном положении", – говорится в телеграмме.
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