Президент Сербии пригласил Касым-Жомарта Токаева в Белград

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Сербии. Обсуждены состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград