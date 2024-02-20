Президент Сербии пригласил Касым-Жомарта Токаева в Белград
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
102Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Сербии. Обсуждены состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград
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