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Президент Сербии пригласил Касым-Жомарта Токаева в Белград

Сегодня, 19:15
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Сербии. Обсуждены состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград

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