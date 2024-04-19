Президент: "Сегодня в столице откроется памятник знаменитому Манасу"

Во время совместного заявления для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе Высшего межгосударственного совета особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что культурные мероприятия, проводимые в эти дни в Астане, еще больше обогатят наши общие духовные ценности.

"Ценности, связывающие две братские страны, имеют глубокие корни. Наши народы характеризуются общностью исторических, культурных и духовных истоков. Искренняя дружба Жамбыла и Токтагула, Кенена и Османкула укрепила казахско-кыргызские отношения. Многие известные граждане родом из Кыргызстана пользуются одинаковым уважением в обеих странах. Выдающийся писатель Чингиз Айтматов известен казахской аудитории как "Адамзаттың Айтматовы". Значительный вклад в экранизацию произведений Мухтара Ауэзова внесли такие видные представители кыргызского кино, как Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Суйменкул Чокморов. Такие личности, как Абдыкерим Сыдыков, Касым Тыныстанов, сыгравшие большую роль в становление кыргызской государственности, поддерживали движение Алаш. Произведение "Манас", признанный самым масштабным эпосом в мире, является ценным достоянием всего тюркского народа. Манас — символ непоколебимого единства братского кыргызского народа. Как вы знаете, три года назад мы договорились установить памятники Абаю в Бишкеке, Манасу и Чингису Айтматову в Астане. Сегодня в столице откроется памятник знаменитому Манасу. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу и всему кыргызскому народу за уважение к нашей общей истории и презентацию культурного наследия Кыргызстана, — сказал Глава государства.

По мнению Президента, успешно реализуется сотрудничество двух стран в культурно-гуманитарной, туристической и спортивной сферах. В частности, в Бишкеке начал работу филиал Казахского национального университета им. аль-Фараби, в Ош — филиал Евразийского национального университета им. Л.Гумилева.

Правительство Казахстана выделило 50 грантов для кыргызских студентов. Для укрепления культурно-гуманитарных связей ежегодно проводится форум интеллигенции двух стран. Глава государства также отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.

"Мы договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году. Выражаем благодарность кыргызским братьям за поддержку инициатив, выдвинутых Казахстаном в качестве председателя ряда международных организаций. Несомненно, Ваш сегодняшний визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами", — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и гостеприимство, оказанное кыргызской делегации.

Президент Кыргызстана выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень, и обогатит его новым содержанием.

"Мы с уважаемым Касым-Жомартом Кемелевичем обстоятельно обсудили политические, экономические, инвестиционные и культурно-гуманитарные вопросы. Провели очередное заседание Высшего межгосударственного совета и достигли ряда договоренностей, направленных на укрепление нашего взаимного партнерства и решение актуальных задач двух стран. По итогам сегодняшних переговоров подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений, отвечающий общим интересам. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и сельском хозяйстве, реализации совместных проектов в сферах транспорта и коммуникаций, цифровизации. Особое внимание мы уделили эффективному использованию водно-энергетических ресурсов региона, — сказал Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана с удовлетворением отметил результаты Казахстанско-кыргызского бизнес-форума, прошедшего в преддверии его официального визита в Астану, а также Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, состоявшегося в прошлом году в Таразе.

По его словам, в рамках этих мероприятиях были активизированы деловые связи и заключены важные инвестиционные соглашения. Он также сообщил, что следующий Форум межрегионального сотрудничества пройдет в этом году в Кыргызстане.