Президент сделал замечание футболистам сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился эмоциями после посещения президентом Касым-Жомартом Токаевым раздевалки команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Глава государства был на матче, зашёл в раздевалку и поздравил с победой. Для нас это большая честь. Немного поругал – сказал, что надо подтянуть физическое состояние футболистов. Благодарим президента за его внимание", – сказал главный тренер.

Сборная Казахстана по футболу 10 сентября выиграла матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии со счётом 1:0. Мяч забил Максим Самородов.

Игра состоялась в Астане. Её посетили более 28 тысяч зрителей.

На трибуне за сборную болел президент Казахстана, рядом с ним сидел Геннадий Головкин.

Эксперт прокомментировал результат матча.

15 октября Казахстан на выезде сыграет со сборной Дании.