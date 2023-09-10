Президент сделал замечание футболистам сборной Казахстана
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился эмоциями после посещения президентом Касым-Жомартом Токаевым раздевалки команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
"Глава государства был на матче, зашёл в раздевалку и поздравил с победой. Для нас это большая честь. Немного поругал – сказал, что надо подтянуть физическое состояние футболистов. Благодарим президента за его внимание", – сказал главный тренер.
Сборная Казахстана по футболу 10 сентября выиграла матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии со счётом 1:0. Мяч забил Максим Самородов.
Игра состоялась в Астане. Её посетили более 28 тысяч зрителей.
На трибуне за сборную болел президент Казахстана, рядом с ним сидел Геннадий Головкин.
Эксперт прокомментировал результат матча.
15 октября Казахстан на выезде сыграет со сборной Дании.
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