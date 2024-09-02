Президент сделал упор на усилении взаимодействия между государством и гражданским обществом - эксперт

Предпринимателям, включённым в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных бизнесменов, заявил Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам с Посланием. Правда Президент сделал примечание, что и сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица как граждане нашего государства обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов, подчеркнул Глава государства. О том, как доверие между бизнесом и государством отразится на развитии казахстанской экономики, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с председателем Гражданского Альянса Алматы, PhD, профессором КБТУ Каиржаном Абдыхалыковым.

- Каиржан Саясатович, по Вашему мнению, какой главный посыл получили сегодня казахстанцы от Главы государства?

- Послание Президента ознаменовалось очень большими целями и задачами в рамках нашего поступательного экономического развития. И здесь Глава государства дал очень много чётких поручений, как правительству, так и Национальному банку, а также профильным ведомствам в лице министерств, по актуализации тех задач и заданий, которые были ими получены ещё в предыдущие годы от президента. Касым-Жомарт Токаев ещё раз напомнил чиновникам о выполнении этих задач в срок.

- На какие из задач, обозначенных президентом в новом Послании, Вы обратили особое внимание?

- Больше всего хотелось бы сделать упор на несколько таких ядровых, основных стратегических моментов, которые идут как определённый месседж нашему обществу от Главы государства. Первый момент, это месседж нашему бизнесу, как крупному бизнесу, так и среднему в том, чтобы представители были более социально ответственными и активными.

К примеру, возьмём инструмент амнистии капитала. Со стороны Главы государства было предложено, чтобы помимо того, что амнистия будет проходить и будут идти определённые переговорные процессы с людьми, которые будут возвращать капитал, очень важно, чтобы эти представители, организации, юридические и физические лица вкладывали средства в экономику Казахстана. Это может быть в виде определённых донатов в строительство различных социально-культурных объектов. Президентом чётко сказано, что это может быть строительство школ, больниц, стадионов, музеев, объектов повышенной социальной и культурной значимости. С одной стороны, они будут решать вопросы уменьшения социальной напряжённости в регионах и сельской местности, с другой стороны - повышать уровень культуры наших граждан посредством строительства этих объектов.

- Глава государства в Послании отметил, что важно постоянно работать над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Какие важные инициативы в этом направлении необходимо реализовать?

- Очень важно, чтобы мы имели определённый единый пакет мер по поддержке среднего бизнеса, чтобы его представителям, как и представителям малого бизнеса, было понятно, какие есть у государства пакеты мер. И в этой связи Глава государства предложил провести ревизию, так как имеются более ста мер поддержки и необходимо сделать единый и понятный для всех список преференции и льгот.

Кроме того, очень важно проводить диверсификацию, и здесь немалую роль будут играть крупные предприятия, которые должны быть более социально ориентированные и ориентироваться на использование отечественного сырья и комплектующих. Также важно, когда мы имеем или строим какие-то большие производства, тот же Qarmet, на котором был Глава государства, и о котором он говорил, чтобы вокруг них были созданы новые рабочие места и цепочка смежного производства. Это очень большой месседж в сторону нашего крупного и среднего бизнеса, чтобы предприятия в большей степени участвовали в формировании современной экономической повестки, инвестировали в нашу экономику, вкладывали ценностью в виде строительства различных культурных и социальных объектов, на пользу наших граждан.

- Следует кардинально повысить эффективность государственного управления, резюмировал Токаев. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.

- По моему мнению, это как раз второй значимый месседж президента, который он отдал именно государственным органам и квазигосударственному сектору, чтобы они в большей степени работали над дальнейшей реализацией концепции "слышащего государства". Да, уже более пяти лет этой концепции, мы видим есть определённые плюсы. По итогам 2021 года проведены первые прямые и открытые выборы сельских акимов, где было избрано более двух с половиной тысяч человек, что дало положительный эффект. В 2023 по заданию Главы государства проведены прямые выборы 45 акимов районов и городов республиканского значения, и президентом подчёркнуто, что также был очень хороший положительный эффект от этих выборов. В виду этого Касым-Жомарт Токаев предложил расширить эту практику и уже со следующего года проводить выборы акимов районов и городов областного значения по всей республике.

- Касым-Жомарт Токаев отметил, что все назначения на госслужбу в Казахстане следует осуществлять с учётом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. По Вашему мнению, насколько важен такой подход для эффективного госуправления?

- Очень важно, чтобы действительно были социальные лифты. Мы сейчас видим, что помимо Президентского кадрового резерва, формируются в каждом регионе региональные кадровые резервы, и не только из госслужащих, но и из представителей бизнеса, гражданского общества, академического сообщества, квазигосударственного сектора. Это очень положительно, потому что на госслужбу будут приходить новые люди, из других социальных групп, на которых ранее не была распространена карьера на госслужбе, это тоже очень хороший социальный лифт.

- Президент считает, что для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки. А что по этому поводу думаете Вы?

- Президент ещё раз сделал упор на том, чтобы усилить партнёрское взаимодействие между государством и гражданским обществом. Гражданское общество тоже должно быть более зрелым, оно тоже должно проводить правильные гражданские инициативы, а не быть популистским. Это очень важный посыл со стороны Главы государства. Но и государство должно быть подотчётным перед населением, перед гражданами. Нужно и дальше распространять практику отчётов акимов, руководителей управлений, подведомственных структур и отделов. Они тоже должны отчитываться перед населением о той работе, которую ведут для граждан нашей страны.