Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о решении уйти в отставку. Политик уточнил, что намерен покинуть пост 12 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Заявление прозвучало на фоне намерения оппозиционных партий запросить в парламенте голосование по вынесению импичмента главе государства.

"Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента Румынии", — сказал Йоханнис.

Клаус Йоханнис занимал пост президента с 2014 года. В ноябре прошлого года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Результаты отменил Конституционный суд. Решение принято после того, как действующий президент рассекретил данные разведки о том, что Россия провела широкомасштабную кампанию для продвижения Джорджеску в социальных сетях.