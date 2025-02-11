Президент Румынии объявил об отставке
Он заявил, что делает это, дабы избавить страну от кризиса.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил о решении уйти в отставку. Политик уточнил, что намерен покинуть пост 12 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Заявление прозвучало на фоне намерения оппозиционных партий запросить в парламенте голосование по вынесению импичмента главе государства.
"Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента Румынии", — сказал Йоханнис.
Клаус Йоханнис занимал пост президента с 2014 года. В ноябре прошлого года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Результаты отменил Конституционный суд. Решение принято после того, как действующий президент рассекретил данные разведки о том, что Россия провела широкомасштабную кампанию для продвижения Джорджеску в социальных сетях.
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