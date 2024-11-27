Президент России Владимир Путин прибыл в Акорду

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу. После чего Владимир Путин согласно протоколу пожал руку членам Кабмина и администрации президента.

Затем Владимир Путин представил главе Казахстана свою делегацию. По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.