Президент России Владимир Путин прибыл в Акорду
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне.
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Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу. После чего Владимир Путин согласно протоколу пожал руку членам Кабмина и администрации президента.
Затем Владимир Путин представил главе Казахстана свою делегацию.По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почётный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
28 ноября под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.
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