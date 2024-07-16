Президент ратифицировал соглашение с Сингапуром о торговле услугами и инвестициях
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
41Фото: baigenews.kz
Главой государства подписан Закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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