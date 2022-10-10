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Kazinform.kz Сегодня, 17:23
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Фото: Kazinform.kz

Президент ратифицировал изменения в Договоре о ЕЭС

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О ратифицикации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Изменения произошли в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии.

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#Токаев #закон #законотворчество
Журналист
Сегодня, 17:23
315
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