Президент рассказал о ряде масштабных инвестиционных проектов

На встрече с представителями СМИ президент Казахстана рассказал о ряде масштабных инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Еще одна важная миссия СМИ – всесторонне и шире информировать граждан о развитии экономики. Рассказать есть о чём. В мире идёт жёсткая конкуренция за инвестиции, без которых сложно обеспечить устойчивый экономический рост. Благодаря последовательной работе государства в этом направлении инвестиционная привлекательность Казахстана в последние годы растёт. С участием иностранных инвесторов в стране реализуются десятки, даже сотни капиталоёмких проектов, направленных на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест", - сказал президент.

К примеру, в Алматинской области в 2026 году будет открыт завод всемирно известной компании Pepsico, который станет крупнейшим в Центральной Азии. В Шымкенте в этом году в сотрудничестве с турецкими партнёрами планируется завершить первый этап строительства крупного тепличного комплекса.

"Достигнуто соглашение с китайскими коллегами о строительстве в области Абай медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн меди в год. Проект предварительной стоимостью 1,5 миллиарда долларов создаст более тысячи новых рабочих мест. В Атырауской области намечено строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена. Правительство по моему поручению разрабатывает пакет срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны. Результаты не заставят себя долго ждать", - убеждён Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в этом году также ожидается запуск больших и очень востребованных гражданами автомобильных дорог. Они укрепят транспортный каркас страны, будут содействовать росту деловой активности.

В частности, откроется движение по дорогам Астана – Алматы, Алматы – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань. Кроме того, начнётся проектирование магистрали Жезказган – Караганда. Всё это лишь небольшая часть реализуемых и запланированных масштабных проектов.