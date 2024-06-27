Президент рассказал о ряде масштабных инвестиционных проектов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На встрече с представителями СМИ президент Казахстана рассказал о ряде масштабных инвестиционных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Еще одна важная миссия СМИ – всесторонне и шире информировать граждан о развитии экономики. Рассказать есть о чём. В мире идёт жёсткая конкуренция за инвестиции, без которых сложно обеспечить устойчивый экономический рост. Благодаря последовательной работе государства в этом направлении инвестиционная привлекательность Казахстана в последние годы растёт. С участием иностранных инвесторов в стране реализуются десятки, даже сотни капиталоёмких проектов, направленных на диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест", - сказал президент.
К примеру, в Алматинской области в 2026 году будет открыт завод всемирно известной компании Pepsico, который станет крупнейшим в Центральной Азии. В Шымкенте в этом году в сотрудничестве с турецкими партнёрами планируется завершить первый этап строительства крупного тепличного комплекса.
"Достигнуто соглашение с китайскими коллегами о строительстве в области Абай медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн меди в год. Проект предварительной стоимостью 1,5 миллиарда долларов создаст более тысячи новых рабочих мест. В Атырауской области намечено строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена. Правительство по моему поручению разрабатывает пакет срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны. Результаты не заставят себя долго ждать", - убеждён Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в этом году также ожидается запуск больших и очень востребованных гражданами автомобильных дорог. Они укрепят транспортный каркас страны, будут содействовать росту деловой активности.
В частности, откроется движение по дорогам Астана – Алматы, Алматы – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш, Атырау – Астрахань. Кроме того, начнётся проектирование магистрали Жезказган – Караганда. Всё это лишь небольшая часть реализуемых и запланированных масштабных проектов.
"В последние годы во всех регионах страны постоянно открываются новые предприятия, строятся новые дороги и мосты, модернизируются инженерные сети и объекты ЖКХ. Но зачастую такая позитивная информация не получает должного освещения. Нужно видеть и хорошее. Считаю, что задача СМИ, особенно государственных, всё же уделять внимание и положительным моментам в нашем развитии", - сказал Токаев.
Самое читаемое
- Дело Бишимбаева: адвокат Газымжанов снова получает замечания
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- Вернуть дело Бишимбаева на стадию главного судебного разбирательства просят адвокаты
- Упала, потеряла сознание, очнулась рядом с насильником - шокирующий случай в Алматы
- Девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть в Алматы